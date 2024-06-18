Дрон-камикадзе "Булава" (экспортное название Mace), имеет целый набор передовых технологий для точного и эффективного поражения врага, включая машинное зрение.

На международной оборонной выставке Eurosatory 2024 был продемонстрирован украинский дрон-камикадзе Mace (украинское название - "Булава"). Эксперты Defence Express проанализировали опубликованные характеристики дрона и спрогнозировали, на что он способен.

Так, эксперты отмечают, что этот дрон довольно часто называют аналогом "Ланцета". Это связано, как с задачами, которые должен выполнять этот дрон, так и аэродинамическим решением с Х-образным оперением.

"Mace имеет общий взлетный вес в 11 кг, из которых на боевую часть приходится 3,6 кг. Боевая часть дрона - комбинированная и сочетает в себе кумулятивную, пробивную и термобарическую. При крейсерской скорости в 100 км/ч он может находиться в воздухе более 50 минут, мотор на дроне - электрический. Размах крыльев составляет около 1,6 метра, при общей длине дрона около 1,5 метра", - пишут в Defence Express.

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Также среди особенностей дрона указана возможность использования, как днем, так и ночью, машинное зрение с автоматическим обнаружением и автоматическим сопровождением цели, и высокая устойчивость к РЭБ.

"Дрон фиксирует спуфинг, имеет шифрованный канал передачи данных, а также использует MESH-технологию (ретрансляцию), что позволяет реализовать дальность удара на более 60 км. Также речь идет и об объединении в единый контур с разведывательными дронами", - рассказывают аналитики.

Для старта Mace используется катапульта. Кроме возможности поражения выбранной оператором цели также есть возможность удара по координатам.

"Таким образом Mace выглядит более чем развитым и эффективным решением, которое имеет не только высокие характеристики, но и крайне важные технологии в своем активе. Потому что кроме таких параметров, как дальность, именно интеграция ночной камеры и алгоритмов машинного зрения делают Mace эффективным", - отмечают аналитики.

Украинские дроны - новости

В Одессе во время Black Sea Security Forum (Черноморского форума по безопасности) показали новейший морской дрон Stalker. Его длина составляет 5 метров, ширина - более 1,2 метра. Известно, что новый дрон может использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах. Навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадей разгоняет его до скорости более 40 узлов (около 75 км/ч).

Недавно стало известно, что на морскую платформу Magura установили ракеты класса "воздух-воздух".

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