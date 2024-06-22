Советские снаряды этого же калибра рассчитаны на более высокое давление газов в канале ствола. Соответственно, есть угроза, что американские 203-мм снаряды в стволе 2С7 "Пион" может просто разорвать.

Украинские самоходные артустановки 2С7 "Пион" калибра 203-мм все еще остаются наиболее мощными в строю ВСУ, несмотря на известную проблему с дефицитом боекомплекта под эти САУ.

Сейчас, как пишет пишет Defence Express со ссылкой на бойца 44-й бригады Андрея Кобзаря, 2С7 "Пион" в строю ВСУ стреляют 203-мм снарядами от США.

При этом отмечается, что украинским бойцам приходится использовать советские заряды картузного типа, так как свои заряды под снаряды 203-мм американцы Украине не дали.

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Кроме того, эксперты Defence Express указывают на еще один нюанс в применении этих снарядов от США - они являются гаубичными, а не пушечными.

"Это играет свою роль в том, что советские снаряды этого же калибра рассчитаны на более высокое давление газов в канале ствола. Соответственно, есть угроза, что тонкостенные американские 203-мм снаряды в стволе 2С7 "Пион" может просто разорвать, поэтому для стрельбы приходится использовать уменьшенные заряды, огонь ведется на малую дистанцию", - отмечают эксперты.

Также эксперты напоминают, что в январе 2023 года для стрельбы из САУ "Пион" в строю ВСУ использовали бетонобойные снаряды 53-Г-620-Ш калибра 203-мм к гаубицам типа Б-4 времен Второй мировой. Тогда одной из версий были поставки из запасов Албании.

Снаряды для ВСУ - что известно

Как писал УНИАН, немецкая оборонная компания Rheinmetall анонсировала поставки новых артиллерийских боеприпасов в рамках помощи Украине. Глава компании Армин Паппергер отметил, что "артиллерия меняет правила войны" на поле боя и в этом году Rheinmetall должен поставить "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ВСУ получат первые снаряды в рамках "чешской инициативы" уже в июне, размер поставок составит от 50 до 100 тысяч в месяц.

В начале июня западные аналитики писали, что западные артиллерийские боеприпасы начали поступать в украинские войска на фронте. Объемы еще недостаточны, поэтому заметный результат можно будет увидеть позже.

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