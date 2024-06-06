Для достижения эффективного результата украинским силам необходимо больше времени и боеприпасов.

Западные артиллерийские боеприпасы начали поступать в украинские войска на фронте. Объемы еще недостаточны, поэтому заметный результат можно будет увидеть позже.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), воины, которые сейчас сражаются вблизи Волчанска Харьковской области, подтвердили, что предоставленные Западом боеприпасы начали поступать на их участок фронта. Впрочем, россияне в этом районе все еще сохраняют преимущество в боеприпасах. Один украинский солдат сказал, что преимущество в артиллерии составляет пять к одному.

Другой украинский солдат сообщил, что боеприпасы, предоставленные Западом, начали "просачиваться" на линию фронта, но еще не приобрели значительных масштабов. Российские войска продолжают иметь "значительное преимущество" в боеприпасах.

Видео дня

Аналитики ISW отмечают, что оккупанты пытаются достичь значительных тактических и оперативных преимуществ до того, как американская военная помощь поступит к украинским силам на фронте в полном объеме. Достижение тактического и оперативного эффекта на фронте займет некоторое время.

Снаряды для Украины - новости

Ранее УНИАН сообщал, что только четыре страны дали Чехии деньги на покупку боеприпасов для Украины - это Канада, Дания, Нидерланды и Португалия. При этом о готовности помочь Праге финансово заявили почти 20 стран.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ВСУ получат первые снаряды в рамках "чешской инициативы" уже в июне, размер поставок составит от 50 до 100 тысяч в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: