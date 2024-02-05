Единственным известным вариантом остается AGM-158 JASSM.

Украина может получить истребители F-16 вместе с ракетами дальностью 300-500 км. Об этом намекнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как отмечает Defense Express, Наев заявил, что Украина "ждет самолеты F-16 и ракеты". Впрочем, эта формулировка не всегда означает то, что речь идет об авиационных ракетах с дальностью 300-500 километров. Потому что вполне может быть, что речь идет о двух отдельных вещах-истребителях и ракетах, которые могут быть баллистическими ATACMS с дальностью 300 км. Или действительно быть крылатыми ракетами авиационного базирования, но уже привычными Strorm Shadow/SCALP.

Вероятно, речь идет о ракетах до F-16. Единственным известным вариантом остается AGM-158 JASSM. Это ракета весом концептуально похожа на Storm Shadow и также является тактической крылатой ракетой произведенной по технологии стэлс. Более того, она довольно распространена, находится в серийном производстве и поставляется на экспорт.

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Издание отмечает, что базовой версией ракеты возможно считать AGM-158A JASSM, которая имеет дальность 370 км и появилась на вооружении еще в 2003 году. За это время дальность ракеты в последующих версиях возросла, в частности в AGM-158B JASSM-ER (в производстве с 2014 года), дальность составляет в 900 км. При этом 450-кг проникающая боевая часть WDU-42/B осталась без изменений.

JASSM также имеет тепловизионную головку самонаведения, которая работает на конечном участке траектории, что позволяет поражать цели с максимальной точностью и игнорируя любые средства РЭБ.

В настоящее время разрабатывается AGM-158 JASSM-XR (AGM-158B-2) с расширенными возможностями. Дальность поражения должна вырасти до 1900 км, а боевая часть до 910 кг, но это достигается значительным увеличением размеров ракеты в два раза, с около 1200 кг до 2300 кг. Носителями остаются самолеты тактической авиации.

"Получение Украиной AGM-158A JASSM или AGM-158B JASSM-ER на самом деле является довольно реалистичным вариантом. Обе ракеты интегрированы под F-16 и объективно не являются крайне дефицитными. Более того, производятся в адекватных темпах: в Lockheed Martin в 2023 году планировали выйти на производство 1000 ракет JASSM и ее противокорабельной версии LRASM в год", - пишет портал.

Что предшествовало

Напомним, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в следующих пакетах военной помощи Украина ждет истребители F-16 и ракеты с дальностью поражение целей в 300-500 километров.

По его словам, это "позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя и освободить территорию от врага". Отвечая на вопрос, какое вооружение сыграло решающую роль на поле боя, Наев заявил, что в первый месяц полномасштабного вторжения РФ это были предоставленные странами-партнерами противотанковые ракетные комплексы NLAW, JAVELIN и переносные зенитно-ракетные комплексы STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

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