Определенное время займет подготовка по обучению профильному английскому языку.

США готовы присоединиться к обучение украинских пилотов на западных истребителях на F-16, если европейские страны не будут успевать за графиком.

"США готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны", — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По словам представительницы Пентагона, если Дания и Нидерланды, которые взяли на себя инициативу по обучению, будут отставать от графика, или потребуется обучить дополнительное количество летчиков ВСУ, тогда Штаты присоединятся к процессу обучения.

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Сингх отметила, что украинским пилотам нужно будет пройти серьезную подготовку по обучению профильному английскому языку, чтобы быть готовыми к полетам на F-16. она добавила, что это займет некоторое время.

F-16 для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 самолетов от Дании. Первая партия из 6 истребителей отправится в Украину ближе к концу года.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что учения украинских пилотов на F-16 "уже начались".

В Воздушных силах ВСУ поделились, что украинские аэродромы, в частности их взлетно-посадочные полосы, подходят и для обслуживания западных истребителей F-16. в частности, F-16 уже садились в Украине в 2012 году во время Евро-2012.

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