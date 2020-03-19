В Одесской области у мужчины изъяли арсенал оружия и боеприпасов, которые тот "нашел"

Местный житель утверждает, что большую часть «коллекции» нашел во время раскопок, а некоторые образцы приобрел через Интернет.

В пригороде Одессы у мужчины изъяли оружейный арсенал, в том числе немецкий крупнокалиберный пулемет и снаряды времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, арсенал оружия и боеприпасов изъят в доме 46-летнего жителя села Усатово Беляевского района. Следственные мероприятия проводили сотрудники полиции и УСБУ области.

Отмечается, что мужчина хранил по месту жительства немецкий крупнокалиберный пулемет MG-42 времен Второй мировой войны. Данное оружие разработано фирмой Metall-und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß в 1942 году, во время войны советские солдаты и союзники называли его «Косторез» и «Циркулярная пила Гитлера».

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Также изъят ручной пулемет Дегтярева, пистолеты-пулеметы МP-40 и SA-23, охотничье ружье, два пистолета, 60 девятимиллиметровых патронов, две гранаты, тубус от реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, три артиллерийских и два минометных снаряда.

Правоохранителям он заявил, что просто коллекционирует образцы старинного оружия. Большую часть «коллекции», по его словам, он нашел во время раскопок, а некоторые образцы приобрел через Интернет.

Данный арсенал направлен на экспертизу в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 про незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Процессуальное решение примут по результатам экспертизы, следствие продолжается.

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