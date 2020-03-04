Киевские таможенники нашли в посылке из США ритуальный меч масонов (видео)
Сотрудники киевской таможни изъяли во время проверки почтового отправления из США меч, который мог использоваться в ритуалах общества масонов.
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Как сообщается на странице Киевской таможни Госслужбы в Facebook, меч общей длиной 90,7 см был классифицирован экспертами как длинноклинковое холодное оружие колющего действия. Данное оружие сходно по внешнему виду с масонскими мечами, распространенными в США в XIX-XX веках.
Отмечается, что в таможенной декларации отправитель назвал меч сувениром.
Холодное оружие, запрещенное к пересылке в международных почтовых отправлениях без разрешительных документов, изъято. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.
Ранее УНИАН рассказал о таможенных правилах Украины.