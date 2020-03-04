Киевские таможенники нашли в посылке из США ритуальный меч масонов (видео)

В таможенной декларации отправитель назвал меч сувениром, но эксперты квалифицировали предмет как холодное оружие.

Сотрудники киевской таможни изъяли во время проверки почтового отправления из США меч, который мог использоваться в ритуалах общества масонов.

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Как сообщается на странице Киевской таможни Госслужбы в Facebook, меч общей длиной 90,7 см был классифицирован экспертами как длинноклинковое холодное оружие колющего действия. Данное оружие сходно по внешнему виду с масонскими мечами, распространенными в США в XIX-XX веках.

Отмечается, что в таможенной декларации отправитель назвал меч сувениром.

Холодное оружие, запрещенное к пересылке в международных почтовых отправлениях без разрешительных документов, изъято. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Ранее УНИАН рассказал о таможенных правилах Украины.