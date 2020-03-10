Истребители F-35 впервые перехватили российские самолеты

Пара F-35 ВВС Норвегии поднялась в небо с целью отслеживать полет российских боевых самолетов, пересекающих северную атлантику.

Новые истребители американского производства F-35 Lightning II впервые были использованы для перехвата и сопровождения российских боевых самолетов.

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Как сообщает Jane`s, пара F-35 Королевских ВВС Норвегии поднялась в небо с целью отслеживать полет российских боевых самолетов, пересекающих северную Атлантику.

Норвежские самолеты выполняли задание в рамках мисси НАТО по реагированию на полеты российских ВКС. В инциденте также были задействованы норвежский истребитель F-16 и британский истребитель Eurofighter Typhoon.

Самолеты следили за российским дальним противолодочным самолетом Ту-142 и сопровождавшими его истребителями.

Напомним, в США 388-й и 419-й истребительные авиаполки (крылья) в январе провели самые крупномасштабные за последние годы учения с применением F-35.