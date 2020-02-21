США пока не приняли решение о поставке Турции ЗРК Patriot

Ранее стало известно о запросе Турции с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot в Хатае - на южной границе страны.

США получили запрос о поставках Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но пока не приняли решение.

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Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне. «Да, мы в курсе, что нам поступил соответствующий запрос. Однако на данный момент решение не принято», - сказал собеседник агентства.

Ранее Bloomberg сообщило о запросе Турции с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot в Хатае - на южной границе страны. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар допустил размещение комплексов в качестве меры поддержки турецких действий в сирийской провинции Идлиб. При этом Турция не намерена отказывать от российских комплексов С-400.