США не будут применять санкции против Турции из-за российских С-400 - Эрдоган

После встречи с президентом США Дональдом Трампом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что американских санкций против Анкары из-за российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не будет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил убеждение, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против Турции. Речь идет о высказывании ранее американцами предостережения относительно возможного ответа Вашингтона на приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф".

Об этом Эрдоган заявил в субботу, 29 июня, после встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся на полях саммита Большой двадцатки (G20) в японском городе Осака, пишет DW.

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"Он (Дональд Трамп. - Ред.) лично мне пообещал, что этого (введения Соединенными Штатами санкций против Турции. - Ред.) не произойдет", - рассказал Эрдоган.

Ранее американский президент заверил, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры относительно турецкого-российского контракта, ища "различные решения" этой проблемы. Впрочем, американский президент однозначно не исключал применения санкций против Турции в случае приобретения турками российских ЗРК.

В то же время Трамп вспомнил и то, что его предшественник Барак Обама "очень несправедливо" вел себя с Турцией, отказавшись продать турецкой стороне американские комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Недавно Вашингтон таки предложил Анкаре свои ЗРК Patriot. Однако это предложение отклонил Эрдоган, указав, что ее условия не такие хорошие, как условия российской стороны. Первые русские батареи ЗРК С-400 должны прибыть в Турцию уже скоро.