США хотят разместить в Ираке свои противоракетные комплексы Patriot

На территории Ирака находятся около 5000 американских военнослужащих.

США добиваются от Ирака разрешения на размещение противоракетного комплекса Patriot для защиты американских военных после ракетного удара Ирана 8 января.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет НВ со ссылкой на AP.

«Это один из вопросов, над которым мы должны работать» с правительством Ирака, заявил он.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли добавил, что кроме получения разрешения правительства Ирака, вооруженным силам США необходимо решить технические и логистические вопросы, чтобы перебросить батальон Patriot в Ирак.

На территории Ирака находятся около 5000 американских военнослужащих. Они занимаются подготовкой иракских сил безопасности и берут участие в операциях против террористической организации Исламское государство.

Утром 8 января армия Ирана выпустила более 20 баллистических ракет по американским базам в Ираке в ответ на убийство командира элитного подразделения Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции Кассема Сулеймани.

В результате пострадали около 50 военнослужащих.

В Ираке нет ни Patriot, ни других средств ПВО, которые смогли бы сбить баллистические ракеты во время удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ираке.