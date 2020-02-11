Для ВМФ России разработают судно контроля физических полей

Служба защиты кораблей по физполям помогает обеспечивать их скрытность и защиту от неконтактного оружия.

В российской Объединенной судостроительной корпорации спроектируют Новое судно контроля физических полей (СФП) для военно-морского флота. Подобные корабли используются для измерения акустического, электромагнитного, электрического, магнитного полей надводных и подводных судов.

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Как сообщает профильный ресурс FlotProm, ссылаясь на источники, у КБ корпорации, есть серьезный опыт проектирования таких судов. Так, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро создало линейку СФП на базе своего проекта 1806, шифр "Звук". А КБ "Вымпел" – судно размагничивания (СР) и контроля магнитного и акустического полей проекта 1799Э на базе СР проекта 1799, шифр "Глобус".

Отмечается, что СФП проектов 1806 и 1799 строили в Советском Союзе с 1970 годов, сейчас они входят в состав вспомогательного флота ВМФ РФ. В начале 1990-х производство этих судов прекратили. Корабль нового проекта должен прийти им на смену.

Служба защиты кораблей по физполям помогает обеспечивать их скрытность и защиту от неконтактного оружия.

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