К учениям "Си Бриз" впервые присоединятся военные из Японии и Южной Кореи

Организаторами учений традиционно являются Украина и США.

В этом году к участию в международных учениях «Си Бриз» в Одессе впервые присоединятся военнослужащие из Японии и Южной Кореи.

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Как сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины, в течение недели в Одессе многонациональный штаб согласовывал концепцию и основной сценарий будущих маневров.

Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран.

Как отметил руководитель учений от Украины капитан 1-го ранга Алексей Доскато, важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также впервые в истории «Си Бриз» в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных сил Норвегии.

В морском, сухопутном, противодиверсионном, водолазном и воздушном компонентах учений будут задействованы более 200 украинских пограничников.

По информации Минобороны, среди сил и средств, которые будут представлять Украину на международных учениях, - 20 единиц корабельного состава ВМС, 7 единиц Госпогранслужбы, подразделения морской пехоты ВМС, Сил специальных операций, Национальной гвардии и Воздушных сил.

Учения «Си Бриз-2020», которые пройдут летом в юго-западной части Черного моря, на территории портов, аэропортов и полигонов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, традиционно будут включать в себя несколько компонентов: морской, сухопутный и авиационный.

Справка УНИАН. Украина и США проводят «Си Бриз» ежегодно, начиная с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины от 1993 года.