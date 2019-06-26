В Одессе с 1 июля начнутся военные учения "Си Бриз-2019" (видео)

В ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

В Одессе с 1 июля начнутся украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019».

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

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В ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствованея взаимодействия специальных подразделений. В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного подразделения «Дозор».

«По легенде учений враждебные элементы попытаются заблокировать выход к морю с реки Дунай. Корабельно-катерний состав Морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря», - говорится в сообщении.

В данном элементе будут задействованы исключительно силы Морской охраны Госпогранслужбы.

«В этом году мы предлагаем более широкий компонент морской охраны. Мы планируем уже второй год совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также мы запланировали с представителями береговой охраны Грузии – во время их визита в порту Одессы – проведение несколько совместных тренировок-учений, что касается сугубо несения пограничной службы», - рассказал начальник регионального управления морской охраны Олег Костыль.

Как сообщал УНИАН, впервые в истории подразделение из страны Североатлантического альянса смогло пройти сертификацию как подразделение SOF