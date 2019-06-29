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В Одессу для участия в учениях "Си Бриз-2019" впервые прибыло судно ВМС США USNS "Yuma" (фото)

19:05, 29 июня 2019
Оружие
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За всю историю нашего государства судно типа JHSV прибывает впервые / фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, целью визита является логистическое обеспечение учений.

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«За всю историю нашего государства судно типа JHSV прибывает впервые, но в акваторию Черного моря это уже второй визит корабля такого типа. Первый состоялся в августе 2018 года, тогда USNS «Carson City» (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях», - уточнили в пресс-центре.

Сейчас судно пришвартовано к одному из причалов Одесского морского торгового порта, где происходит его разгрузка.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 1 июля начнутся украинско-американские военные учения Sea Breeze-2019. По легенде учений, вражеские элементы попытаются заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная к Черному морю.

Сегодня, 29 июня, в ВМС США сообщили, что ракетный эсминец США «Carney» начал переход пролива Дарданеллы на пути в Черное море в рамках учений Sea Breeze-2019.

Справка УНИАН. Суда типа JHSV являются многоцелевыми, предназначены для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams. Водоизмещение судна - 1515 тонн, длина - 103 м, ширина - 28,5 м, скорость - 43 узла, дальность плавания - 1200 миль. Численность экипажа составляет 41 человек (в мирное время – 22).

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Теги: #ВМС#учения#Черное морепогода в Одессе