Украина и Турция подписали протокол об оборонной кооперации

В ходе встречи стороны определили приоритетные задачи на 2020 год.

В Минобороны состоялось заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества.

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Представители Министерства обороны и Директората оборонной промышленности Турции подписали межправительственный протокол о дальнейших шагах по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В ходе встречи стороны определили приоритетные задачи на 2020 год, с целью налаживания эффективной кооперации предприятий оборонно-промышленной отрасли Украины и Турции.

Также, в рамках визита турецкая делегация посетила Государственное предприятие ГККБ «Луч» и ГАХК «Артем», а также провела переговоры с руководством Государственного концерна «Укроборонпром».