Украина поставит Турции около 500 двигателей крылатых ракет на более $600 миллионов (фото)

Поставки запланированы с 2021 до 2030 года.

Украинский производитель «Ивченко-Прогресс» поставит вооруженным силам Турции более 500 двигателей на крылатые ракеты на 600 миллионов долларов.

Об этом пишет Defense Express.

Читайте такжеУ корабля оккупантов на полпути к Сирии отказал двигатель

По информации компании, поставки турбовинтовых двигателей АИ-450 к оперативно-стратегическому БпЛА «Акинжи» и модернизированных турбореактивных АИ-25 – к перспективному беспилотному истребителю будут проходить с 2021 до 2030 года.

Первый испытательный полет нового ударного беспилотника с украинскими двигателями состоялся 6 декабря 2019 года. Akıncı пробыл в воздухе 16 минут и совершил плавную автоматическую посадку.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) создана 35-ю смешанная авиационная эскадрилья, на вооружении которой находятся вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26.