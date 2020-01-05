Украина поставит Турции около 500 двигателей крылатых ракет на более $600 миллионов (фото)
Украинский производитель «Ивченко-Прогресс» поставит вооруженным силам Турции более 500 двигателей на крылатые ракеты на 600 миллионов долларов.
Об этом пишет Defense Express.
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По информации компании, поставки турбовинтовых двигателей АИ-450 к оперативно-стратегическому БпЛА «Акинжи» и модернизированных турбореактивных АИ-25 – к перспективному беспилотному истребителю будут проходить с 2021 до 2030 года.
Первый испытательный полет нового ударного беспилотника с украинскими двигателями состоялся 6 декабря 2019 года. Akıncı пробыл в воздухе 16 минут и совершил плавную автоматическую посадку.
Как сообщал УНИАН, в Винницкой области для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) создана 35-ю смешанная авиационная эскадрилья, на вооружении которой находятся вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26.