Bloomberg: Турция хочет вместе с Россией строить системы С-400

Страны приблизились к подписанию нового соглашения, которое может еще больше усилить напряжение между Анкарой и ее союзниками по НАТО.

Турция готовится к подписанию соглашения с Россией о совместном производстве ракет и получения российских технологических разработок для построения собственных оборонительных систем. Этот шаг может усилить критику со стороны НАТО относительно того, что Анкара отдаляется от оборонного блока.

«Мы подпишем соглашение после согласования окончательных деталей совместного производства ракет или производства некоторых деталей в Турции, а также об обмене технологиями», - цитирует Bloomberg слова главы турецкого ведомства по вопросам оборонных закупок SSB Исмаила Демира.

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Переговоры о совместном производстве – это часть турецкого соглашения второй системы ПВО С-400 в России. По словам Демира, диалог с Москвой достиг «вполне плодотворного» этапа.

«До подписания соглашения осталось несколько лет», - добавил он.

Комментарии турецкого чиновника свидетельствуют, что Анкару не сдерживает угроза введения против нее санкций США в качестве наказания за покупку С-400. Два союзника НАТО спорят относительно потенциальных рисков от российского оружия для самой дорогой военной программы Пентагона, которой стала разработка истребителей F-35. Турция настаивает, что она может покупать оружие у России и при этом выполнять обязательства перед НАТО.

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Комитет по иностранным делам Сената США на этой неделе поддержал санкции против Турции включительно с применением против страны закона «О борьбе с американскими врагами с помощью санкций» от 2017 года. Документ разработан для того, чтобы наказывать страны, которые делают значительные закупки вооружений в России. Пентагон настаивает, что Турция должна отказаться от С-400, если она хочет получить истребители F-35.

«Если Турция хочет вернуться к норме, шагом вперед будет избавиться от С-400. Нельзя просто спрятать их на складе и замкнуть. Им нужно избавиться от этих систем», - сказал пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман. Но это именно то, что президент Раджеп Таип Эрдоган отказывается сделать.