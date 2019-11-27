Рискуем уступить России: эксперты назвали критические проблемы британских войск

Войска Британии и прочих стран НАТО располагают недостаточным количеством орудий, боеприпасов и транспорта, предупреждают эксперты.

Сухопутные войска Великобритании сильно отстают по огневой мощи от российских войск и могут уступить им в случае открытого конфликта в Восточной Европе.

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Как сообщает BBC, об этом говорится в исследовании организации Royal United Services Institute (RUSI). Эксперты установили, что британские войска, равно как и союзники по НАТО, испытывают критическую нехватку артиллерии и боеприпасов. Это может помешать формированию устойчивой обороны.

Отмечается, что Великобритания вместе с союзниками разместила военных в Восточной Европе для сдерживания России. Около 800 британских бойцов находятся в Эстонии. Но эксперты RUSI полагают, что по огневой мощи британские сухопутные войска сильно уступают российским.

Они проанализировали военные возможности в «маловероятном» контексте конфликта высокой интенсивности между НАТО и Россией, в который будет вовлечена и Великобритания. В подобном сценарии британские подразделения рискуют проиграть, поскольку им нечем будет подавить вражескую артиллерию.

Российская артиллерия, по мнению экспертов, показала свои возможности в 2014 году, когда за считанные минуты «уничтожила два украинских батальона». В противовес, войска Британии и прочих стран НАТО располагают недостаточным количеством орудий, боеприпасов и транспорта.

В отчете подчеркивается, что обновление и модернизация британской сухопутной артиллерии является «неотложным и критическим приоритетом» для вооруженных сил.

В Министерстве обороны Великобритании отреагировали на доклад экспертов, подчеркнув, что в обороне Лондон полагается на своих союзников.

«Великобритания не одинока, у нее есть союзники по НАТО, которые тесно сотрудничают в воздушной, морской, сухопутной ядерной областях и киберпространстве, чтобы сдерживать угрозы и реагировать на кризисы», – отметили в ведомстве.

Министерство также отметило, что британские вооруженные силы достаточно хорошо оснащены, чтобы занимать лидирующую позицию в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа.

RUSI основан в 1831 году по инициативе британского фельдмаршалла Артура Веллси, я является одним из старейших аналитических центров по вопросам безопасности.

Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится «на краю пропасти» и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

То, что мы сейчас видим, – это смерть мозга НАТО… Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе, в противном случае, мы больше не будем отвечать за нашу судьбу», – считает Макрон.