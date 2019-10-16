В США представили макет необычного боевого вертолета (фото)

Члены экипажа располагаются в вертолете бок о бок.

Компании AVX Aircraft и L3 Technologies показали полноразмерный макет необычного боевого вертолета.

Макет был представлено на выставке AUSA-2019, передает Naked Science.

Вертолет оснащен соосным несущим винтом, а также двумя движителями, расположенными по бокам фюзеляжа. Вертолет имеет крупные крылья, создающие аэродинамическую подъемную силу, которые могут складываться, что повышает компактность винтокрылой машины. Члены экипажа располагаются в вертолете бок о бок.

Машина сможет нести управляемые ракеты класса «воздух - поверхность», неуправляемые ракеты, а также будет оснащена пушкой.

Как сообщал УНИАН, аэрокосмический гигант Boeing начал модернизацию парка вертолетов A/MH-6 Little Bird, которые используются для специальных операций Сухопутными силами США в рамках программы Mission Enhanced Little Bird (MELB).