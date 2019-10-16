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В США представили макет необычного боевого вертолета (фото)

19:11, 16 октября 2019
Оружие
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Макет был представлено на выставке AUSA-2019 / фото: Dan Parsons

Макет был представлено на выставке AUSA-2019, передает Naked Science.

Вертолет оснащен соосным несущим винтом, а также двумя движителями, расположенными по бокам фюзеляжа. Вертолет имеет крупные крылья, создающие аэродинамическую подъемную силу, которые могут складываться, что повышает компактность винтокрылой машины. Члены экипажа располагаются в вертолете бок о бок.

Фото: AVX Aircraft

Машина сможет нести управляемые ракеты класса «воздух - поверхность», неуправляемые ракеты, а также будет оснащена пушкой.

Фото: AVX Aircraft

Как сообщал УНИАН, аэрокосмический гигант Boeing начал модернизацию парка вертолетов A/MH-6 Little Bird, которые используются для специальных операций Сухопутными силами США в рамках программы Mission Enhanced Little Bird (MELB).

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Теги: #США#вертолеты