Украинский ракетный катер провел совместные тренировки с эсминцем США и румынским корветом в Черном море (фото)

Корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

Сегодня ракетный катер «Прилуки» ВМС ВСУ вместе с американским ракетным эсминцем «Портер» и румынским корветом «Контр-адмирал Хорию Мачеллариу» провели тренировку типа «PASSEX» в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в ходе тренировки корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

Основное внимание уделено совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей при выполнении задач в составе интернациональной группы.

Также в ВСУ отметили, что украинские Военно-морские силы уже долгое время используют стандарты НАТО по многим направлениям своей деятельности.