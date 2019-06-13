Анонсирован приказ о принятии на вооружение ВСУ ракетного комплекса "Ольха"

Также министр обороны Степан Полторак сообщил, что до конца года планируется завершить государственные испытания боеприпасов к комплексу «Ольха-М» и крылатой ракеты «Нептун».

Министр обороны Степан Полторак в ближайшее время планирует подписать приказ о принятии на вооружение Вооруженных сил Украины ракетного комплекса «Ольха» и реактивного боеприпаса к нему «Ольха-Р».

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сказал после успешных испытаний ракетного комплекса «Ольха» в Одесской области.

«Как только мы завершили государственное испытание системы и реактивного боеприпаса к нему «Ольха-Р». Особенности системы и боеприпаса в том, что, во-первых, она значительно превышает тактико-технические характеристики таких типов зарубежного производства. Во-вторых, появилась возможность корректировать траекторию полета, значительно повысилась точность этого боеприпаса. Важно, что комплектующие как для системы, так и для боеприпаса - полностью украинского производства», - сказал Полторак.

Он отметил, что после отработки акта и завершения рассмотрения всех аспектов испытания планирует в ближайшее время подписать приказ о поставке на вооружение Вооруженных сил Украины и комплекса, и боеприпаса.

Министр обороны также сообщил, что до конца года планируется завершить государственные испытания боеприпасов к комплексу «Ольха-М» и крылатой ракеты «Нептун».

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«Не только ракет, но и в целом комплексов. Это очень важная задача. Мы определяем необходимые ресурсы для того, чтобы максимально обеспечить возможности нашего Киевского конструкторского бюро «ЛУЧ», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса "Ольха", созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса «Ольха» и запуск линий по его серийному производству обошлась государству почти в 1 млрд грн.

11 января 2019 года министр обороны Полторак заявил, что Украина начинает серийное производство ракетной системы залпового огня «Ольха».