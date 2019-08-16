Появилось видео полета нового российского ударного беспилотника "Охотник" в паре с истребителем

В ролике видно, как беспилотник совершает маневры в паре с Су-30СМ.

Министерство обороны России опубликовало расширенный ролик с первым полетом тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата "Охотник".

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На опубликованный на YouTube-канале ведомства кадрах видно, как беспилотник летит в паре с истребителем Су-30СМ.

Испытания проводились на одном из аэродромов Минобороны РФ, полет длился более 20 минут. После пролета на высоте около 600 метров он успешно приземлился.

Ранее в сети показали размеры нового российского ударного беспилотного аппарата С-70 "Охотник". Спутниковый снимок, на котором запечатлен аппарат, был сделан во время его демонстрации президенту России Владимиру Путину.