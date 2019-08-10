Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии

Сводное подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в Германию на многонациональные учения Combined Resolve-12.

Сводное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыло на базу Многонационального межвидового центра по поддержанию боеготовности (Joint Multinational Readiness Center - JMRC) в немецком городе Гоенфельс.

"В этом году представители Вооруженных Сил Украины примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии", - говорится в сообщении управления связей с общественностью ВСУ, пишет DW.

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Также на учениях будет украинская группа наблюдателей, которая будет оценивать действия подразделений в соответствии со стандартами НАТО.

"В состав сил BLUFOR войдет механизированная рота 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на БМП под руководством капитана Александра Борща. Перед командировкой за границу, это подразделение "холодноярцев" вернулось из района проведения операции Объединенных сил, где выполняло боевые задачи на Донецком направлении вблизи Авдеевки", - отметили в ВСУ.

В составе сил обозначения противника OPFOR будет действовать подразделение Сил специальных операций ВСУ.

"Такое решение организаторов, как признаются участники учений от других стран, внесет динамичность и потребует принятия нестандартных решений на "неожиданности" украинских спецназовцев", - пояснили в ВСУ.

В многонациональных учениях "Combined Resolve-12" примут участие военнослужащие из 21 страны. Сейчас идет подготовительный этап.