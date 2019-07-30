Как авиация КНР: американские ВВС показали новый окрас F-16

Новая расцветка выбрана в связи с черной раскраской китайских истребителей пятого поколения.

Военно-воздушные силы США получат F-16 красно-черной окраски для имитации авиации Китайской Народной Республики.

Об этом сообщает Thedrive.

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Эскадрилья «Агрессор» играет роль противника во время учений. Своих «агрессоров» имеют ВВС, ВМС США, а также Корпус морской пехоты. При этом используются самые разные схемы окраски. Сейчас ВВС США показали новую схему для F-16 64-й эскадрильи «агрессоров». Речь идет о черной окраске, похожей на ту, которую представили ранее. Важным отличием новой схемы стали расположенные по всей поверхности самолета ярко-красные линии.

Соответствующий цвет выбран в связи с черной раскраской китайских истребителей пятого поколения. Таким образом, новый F-16 будет имитировать самолеты J-20 и J-31.

Напомним, «агрессоры» в свое время получили схемы, похожие на современную окраску российских боевых машин.

Как известно, F-16 - один из основных истребителей, находящихся на вооружении США, и самый распространенный истребитель четвертого поколения в мире. На сегодня число построенных за все годы машин приближается к пяти тысячам.