США одобрили поставки истребителей F-16 Болгарии
07:16, 04 июня 2019Оружие
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Переговоры о покупке проходят между правительством Болгарии и производителем самолетов Lockheed Martin.
F-16 / REUTERS
Вашингтон одобрили поставки самолетов F-16 в Болгарию на сумму около $1,7 млрд.
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Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона, по мнению американской стороны, сделка поможет решить задачи внешней политики, укрепит безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США.
В планы Софии входит покупка восьми самолетов F–16 C/D Block 70/72, а также десяти двигателей для них, коммуникационных систем и боеприпасов. Переговоры проходят между правительством Болгарии и производителем самолетов Lockheed Martin.
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