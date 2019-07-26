Украина отправила в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для лицензионной сборки (видео)

Несколько лет назад заключено рамочное соглашение с уполномоченным предприятием Министерства обороны Таиланда по производству БТР-3Е1.

Государственный концерн "Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для лицензионной сборки в этой стране.

Об этом сообщил генеральный директор концерна Павел Букин, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

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"Рассматриваем эту экспортную поставку как маркер углубления нашего сотрудничества с Таиландом – стратегическим партнером Украины в Юго-Восточной Азии. Украина имеет серьезные перспективы в этом направлении и должна их использовать в своих национальных интересах", – подчеркнул Букин.

По его словам, несколько лет назад заключено рамочное соглашение с уполномоченным предприятием Министерства обороны Таиланда по производству БТР-3Е1, различных модификаций и машин на его базе, а также по обеспечению сервисного обслуживания в королевстве.

"Кооперация с Таиландом позволила Украине расширить линейку БТР-3 и запустить в серийное производство совершенно новую боевую машину мирового уровня", – отметил гендиректор.

БТР-3КШ является новой машиной в линейке БРТ-3, оснащенной автоматизированной системой управления боем, которая объединяет переданную защищенным цифровым связью информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

БТР-3КШ имеет в своем составе беспилотные комплексы, что позволяет самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА "Рама" от ГП "ОКБ Авиации общего назначения", входящая в состав концерна.

В командно-штабную машину возможно интегрировать любой беспилотный комплекс и легкий боевой модуль. Характеристики высокопроходного шасси 8х8 БТР-3КШ позволяют достигать скорости 100 км/ч с возможностью форсировать водные преграды.