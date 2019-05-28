Трамп посетил один из крупнейших военных кораблей Японии

«Кага» в ближайшее время преобразуют в легкий авианосец, после чего он примет на борт боевые самолеты F-35, купленные у США.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вместе с супругами посетили один из крупнейших японский боевых кораблей - вертолетоносец «Кага» на базе японских сил самообороны Йокосука.

Читайте такжеТрамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Об этом сообщил телеканал NHK. «Кага» в ближайшее время преобразуют в легкий авианосец, после чего он примет на свой борт боевые самолеты F-35, купленные у США, передает kommersant.

«Впервые лидеры двух стран вместе приветствуют военнослужащих обеих стран», - сказал Абэ. Он добавил, что союз США и Японии «достиг большой мощи», а совместное присутствие на «Каге» - признак его крепости.

В свою очередь Трамп отметил, что трансформация вертолетоносца в авианосец послужит укреплению союзничества стран. «У Японии будет самая большая группа истребителей F-35 среди наших союзников», - отметил президент США.

Трамп и его супруга Мелания Трамп прибыли в Японию 25 мая. Государственный визит, продлившийся до 28 мая, стал самым продолжительным визитом американского президента в Японию с 1992 года.