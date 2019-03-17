Япония разработает крылатую ракету с дальностью действия 400 километров - СМИ

Подобная разработка будет первой в стране, развитие собственных крылатых ракет было включено в новый план обороны.

Министерство обороны Японии решило разработать крылатую ракету, дальность действия которой составит 400 км.

Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на правительственных чиновников, передает РБК.

Ракетами планируют оснастить истребители ВВС страны, как предполагается, они смогут атаковать корабли противника вне пределов досягаемости его ПВО.

Как пишет издание, подобная разработка будет первой в стране, развитие собственных крылатых ракет было включено в новый план обороны, одобренный кабинетом министров Японии в декабре прошлого года.

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Основой станет сверхзвуковая ракета ASM3 класса «воздух-земля», разработка которой завершилась в 2017 году. Ракета имеет скорость 3 маха и радиус действия от 100 км.

Как отмечает газета, для должного реагирования на растущие оборонные возможности Китая требуется ракеты с удвоенной дальностью полета, поэтому японское военное ведомство поставило под сомнение эффективность ASM3. Из-за малого радиуса действия Минобороны не включило ее в план закупок на 2018 и 2019 годы. Средства на разработку новой ракеты заложат в бюджет на 2020 финансовый год.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Японии приняли решение о разработке нового истребителя, который должен будет заменить устаревающие Mitsubishi F-2 в 2030-х годах.