Пакистан испытал баллистическую ракету дальнего радиуса действия

Ракета «Шахин-2» упала в Аравийском море, сообщили пакистанские военные.

Пакистанские военные объявили об успешном испытании баллистической ракеты большой дальности, способной нести ядерную боеголовку.

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В заявлении военных говорится, что ракета «Шахин-2» типа «земля–земля» радиусом действия 1500 км была запущена сегодня и упала в Аравийском море, сообщает Голос Америки.

Объявление было сделано после завершения шестинедельных всеобщих выборов в Индии, которая является главным соперником Пакистана в регионе.