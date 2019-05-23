Пакистан испытал баллистическую ракету дальнего радиуса действия
19:25, 23 мая 2019Оружие
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Ракета «Шахин-2» упала в Аравийском море, сообщили пакистанские военные.
Ракета «Шахин-2» \ REUTERS
Пакистанские военные объявили об успешном испытании баллистической ракеты большой дальности, способной нести ядерную боеголовку.
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В заявлении военных говорится, что ракета «Шахин-2» типа «земля–земля» радиусом действия 1500 км была запущена сегодня и упала в Аравийском море, сообщает Голос Америки.
Объявление было сделано после завершения шестинедельных всеобщих выборов в Индии, которая является главным соперником Пакистана в регионе.
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