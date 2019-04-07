Российский фрегат проводит учебные стрельбы в Черном море – СМИ

Военнослужащие сдали вторую курсовую задачу «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

Экипаж фрегата Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ) «Адмирал Григорович» отработал артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря.

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Об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на крымский провластный ресурс «Кримінформ», который, в свою очередь, цитирует начальника отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексея Рулева.

По его словам, военнослужащие сдали вторую курсовую задачу «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

«В рамках заключительного этапа подготовки корабля к выполнению задач по назначению, экипаж провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также выполнил электронные пуски зенитных ракет и высокоточного оружия по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля, отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования в Севастополь после проведения ракетных стрельб в акватории Черного моря.