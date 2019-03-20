В штабе ООС показали учебно-боевой полет Миг-29 и штурмовиков Су-25 над Азовским морем (видео)

Полеты состоялись с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Звено истребителей Миг-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-Морских Сил Украины, которые вышли в поход.

Соответствующее видео выложила пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Во время летной смены экипажами самолетов отработали целый ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное. Стоит заметить, что полеты состоялись с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Выполнив полетное задание, самолеты один за другим совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости к району проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, в тесной кооперации с другими предприятиями госконцерна «Укроборонпром», завершил работы по модернизации истребителей Миг-29 до уровня Миг-29МУ1.

Самолет МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2450 км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа «воздух-воздух» для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей.

Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.