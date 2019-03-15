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Россия разместила на Камчатке новые комплексы «Бастион»

11:44, 15 марта 2019
Оружие
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Россия накачивает оружием Камчатку / фото - Минобороны РФ

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Об этом сообщает Jane`s 360, ссылаясь на Минобороны РФ.

Отмечается, что на видео российского ведомства можно видеть колонну из по крайней мере семи комплексов, которые выдвинулись из Петропавловска-Камчатского в неустановленную локацию.

Мобильный комплекс «Бастион-П» был совместно разработан Россией и Беларусью. Он предназначен для поражения надводных кораблей различных классов. Противокорабельная ракета может поразить цель на расстоянии до 300 км. 

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Теги: #Россия#оружие