Россия разместила на Камчатке новые комплексы «Бастион»

Комплексы могут поразить надводные корабли различных классов на расстоянии до 300 км.

Тихоокеанский флот РФ разместил на Камчатском полуострове несколько новых береговых ракетных комплексов К300П «Бастион».

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Об этом сообщает Jane`s 360, ссылаясь на Минобороны РФ.

Отмечается, что на видео российского ведомства можно видеть колонну из по крайней мере семи комплексов, которые выдвинулись из Петропавловска-Камчатского в неустановленную локацию.

Мобильный комплекс «Бастион-П» был совместно разработан Россией и Беларусью. Он предназначен для поражения надводных кораблей различных классов. Противокорабельная ракета может поразить цель на расстоянии до 300 км.