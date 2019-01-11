Генерал назвал сроки, когда Украина может быть готова к членству в НАТО

По словам генерала, в НАТО вступают не вооруженные силы, а государство.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Украина может быть готова к членству в НАТО в течение 5-10 лет.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Комментируя заявление президента о том, что ВСУ должны быть способны действовать полностью по стандартам НАТО в 2020 году, Романенко заявил, что «по тому что и как делается в последнее время, я хочу сказать, что это достаточно реалистично».

Читайте такжеПорошенко убежден, что курс на вступление в ЕС и НАТО закрепят до выборов

Однако, по словам генерала, в НАТО вступают не вооруженные силы, а государство.

«В связи с этим у нас есть заявления представителей нашего правительства, которые сказали, что, безусловно, к 2020 году выполнить только 1300 открытых требований стандартов НАТО, а есть еще закрытые требования», - рассказал он.

Романенко отметил, что для ВСУ есть соответствующий план реформирования, который был наработан, и его завершение запланировано до конца 2020 года.

«Принципиальным шагом в этом процессе является то, что касается управления Министерства обороны, Генштаба. Принципиальным является то, что Украина отходит от российской системы управления, в которой Генштаб входил в состав Минобороны, как это было в царской России, в советских вооруженных силах и как это остается в современной РФ, и переходим к так называемой англо-саксонской системе, в которой Минобороны выполняет чисто военно-политическую функцию, всесторонне обеспечивая вооруженные силы», - отметил он.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ добавил, что, как известно, в странах Европы Минобороны возглавляют не всегда специалисты.

В целом, по его словам, была проделана большая работа по реформированию оборонного сектора в соответствии со стандартами НАТО.

«Были набраны обороты, и я думаю, что то, что касается ВСУ, до 2020 года должно быть выполнено, что касается государства, то большая работа еще впереди», - убежден эксперт.

Однако, он отметил, что на данное время требования по стандартам не выполнены во многих странах, которые являются членами НАТО.

По словам Романенко, Украина должна сначала получить План действий относительно членства в НАТО, а затем вступить в Альянс.

Отвечая на вопрос, через какое время Украина может быть готова к членству в НАТО, он сказал: «я думаю, не раньше 5-10 лет».

Как сообщал УНИАН, 10 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия в 2020 году будет организована и способна действовать полностью по стандартам Североатлантического альянса.