За время действия военного положения в войска поставлено около 300 единиц нового вооружения - Полторак

Министр обороны заявил, что это рекордное количество вооружения, поставленного в войска за один месяц.

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что за время действия военного положения в Украине, с 26 ноября до 26 декабря 2018 года, в войска поставлено около 300 единиц нового вооружения.

Об этом глава оборонного ведомства сказал в интервью изданию "Урядовий кур'єр".

В частности, его спросили о важнейших итогах введения правового режима военного положения в 10 областях страны.

Министр обороны заявил, что «до сих пор есть огромные угрозы со стороны Российской Федерации на суходольном участке границы и на Азове». Он отметил, что Россией «сосредоточена мощная группировка её войск в оккупированном Крыму».

«Открытое нападение на наши военные корабли в нейтральных водах было для нас неожиданным. По моему убеждению, Россия ждала, что наши ребята откроют огонь, чтобы использовать это для начала масштабной агрессии. Для этого она подготовила значительное количество техники, вооружений и личного состава на границе с Украиной. Наши же моряки действовали, не нарушая ни одной конвенции или международного договора. А военное положение стало средством защиты страны от возможного дальнейшего вторжения», - сказал Полторак.

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По его словам, вторую попытку прохода украинских военных кораблей россияне использовали для устройства провокации. «Но уверяю: такие прохождения будем организовывать и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый прохождения. И всегда, потому что Азовское море также и украинское, а Мариуполь и Бердянск - наши порты, где работает значительная часть экономики. Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость. Надеюсь, нашим партнерам в мире удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений», - подчеркнул министр обороны.

Он отметил, что Минобороны сразу начало работать в формате военного положения, создав центр координации и взаимодействия органов государственной власти с военным командованием. «Мы получили заявки на нужды по доукомплектованию, поставкам имущества и ресурсов, проработали нормативную базу, неотложные предложения, подавая их Верховной Раде и правительству. За этот месяц удалось поставить в войска рекордное количество нового вооружения - около 300 единиц», - заявил Полторак.

Также он отметил, что проведена большая работа по тренировкам органов военного управления и подготовительным сборам с десятками тысяч резервистов первой и второй очередей, бригад территориальной обороны. «Проведено кризисное планирование, по результатам которого разработаны соответствующие документы применения Вооруженных сил, других составляющих сектора обороны. Уточнен мобилизационный план ВСУ, определены органы военного управления, которые получили статус военного командования. На отдельных направлениях передислоцированы группировки войск для быстрого реагирования на угрозы. Введены дополнительные силы и средства ПВО», - рассказал министр.

Он подчеркнул, что за период действия военного положения были не только положительные примеры и результаты, но и отдельные проблемы. «Это хорошо, потому что над их решением уже работаем. Стоит напомнить, что такие масштабные меры принимались впервые в истории Украины», - отметил Полторак.