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В прошлом году «Укроборонпром» передал армии почти 5 тысяч единиц вооружения и техники (видео)

13:56, 04 января 2019
Оружие
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"Укроборонпром" передал военным тысячи единиц современного вооружения / Фото УНИАН

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Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Более 4900 единиц нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники получила Украинская армия от Государственного концерна "Укроборонпром" в 2018 году. Благодаря новой технике наши военные научились бить точно в цель, не тратя снарядов и времени. Как говорят сами военные: наша артиллерия стала "зрячей", может видеть далеко, куда не заглянешь с биноклем», - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что за 2018 год украинская армия получила около 50 самолетов и вертолетов, которые были модернизированы и отремонтированы силами украинского кластера авиастроения, в который входит 16 предприятий ГК "Укроборонпром".

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Теги: #ВСУ#Укроборонпром