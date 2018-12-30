Украина в следующем году испытает новые образцы оружия

В частности, начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри".

В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия. Как сообщает пресс-служба правительства, в частности, начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри".

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Также в следующем году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".

"Это оружие будет высокоточным, современным и таким, что соответствует стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун".

Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей по проекту «Нептун» запланировано на 2019 год.