Украина в следующем году начнет испытания крылатых ракет "Нептун"

По словам президента, в перспективе это позволит увеличить потенциал ВМС ВСУ и обеспечить оборону морских рубежей южной границы Украины.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина в следующем году завершит разработку и начнет государственные испытания крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей «Нептун».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам президента, «в 2019 году мы планируем завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного, ракетно-реактивного оружия. Прежде всего это касается ракет, созданных по проекту «Ольха», речь идет уже о начале их серийного производства и поставках в войска».

Читайте такжеВ Украине испытали противокорабельную ракету "Нептун"

«В новом году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту «Нептун», - отметил Порошенко.

Глава государства считает, что в перспективе это позволит увеличить потенциал ВМС ВСУ и обеспечить оборону морских рубежей южной границы Украины.

«Нам есть чем встретить врага в случае агрессии с моря», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету «Нептун».