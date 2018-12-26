Порошенко: армия в следующем году получит 6 тысяч минометов, снайперское оружие, ЗРК и десятки самолетов

Президент подчеркнул, что в 2018 году в ВСУ поставлено почти 3 тысячи образцов вооружения, военной техники и специальных изделий.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы в следующем году получат 6 тыс. минометов, снайперского оружия, ЗРК, более тысячи БТРов и БМП, десятки самолетов и малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Еще одно решение повестки дня - это государственный оборонный заказ на 2019 год», - сказал Порошенко.

По его словам, по итогам выполнения гособоронзаказа в 2018 году в ВСУ поставлено почти 3 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий.

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Порошенко отметил, что в следующем году для Сухопутных войск планируется закупить 6 тыс. образцов вооружения: минометы, переносные ЗРК, снайперское оружие, антиснайперские комплексы и боеприпасы к нему, прицелы ночного видения и тепловизоры, гранатометы, артиллерийские выстрелы, ракеты, а также более тысячи бронетранспортеров, БМП, бронеавтомобилей, санитарных машин и т.д.

Президент заверил, что Воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.

«Для флота будет заложен ракетный катер «Лань», закуплены малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации», - сказал глава государства.

Кроме того, Порошенко сообщил, что Вооруженные силы получат до 10 тыс. единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографической техники.

«Это - основные параметры оборонного заказа, и общество должно об этом знать», - резюмировал президент.