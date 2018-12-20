Госбюджет-2019: на закупку вооружения и военной техники могут выделить до 25 миллиардов

Пока планируется, что данная сумма составит около 21 миллиарда гривень, как в 2018 году.

Расходы, предусмотренные на выполнение государственного оборонного заказа в части закупки вооружения и военной техники в 2019 году могут вырасти до 25 миллиардов гривень, хотя пока планируется, что данная сумма составит около 21 миллиарда гривень, как в 2018 году.

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Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.

"Что касается государственного оборонного заказа, то в текущем году около 21 миллиарда гривень было направлено на закупку вооружения и военной техники, на исследовательско-конструкторские работы, на другие мероприятия. Ориентировочная сумма по 2019 году останется на этой цифре. Возможно, будет увеличена до 25 миллиардов гривень", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Кабинет министров Украины одобрил государственный оборонный заказ (ГОЗ) на 2018-2020 годы.

"Укроборонпром" в рамках государственного оборонного заказа получил финансирование на сумму 11,7 миллиарда гривень в течение последних трех лет. По информации концерна, в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год он получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 миллиарда гривень. При этом в 2017 году при общем объеме гособоронзаказа в 13,5 миллиарда гривень на предприятия концерна пришлось 32,5%.