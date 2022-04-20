В населенных пунктах области работает около 300 следственно-оперативных групп, тела погибших продолжают выявлять в подвалах и колодцах.

С начала деоккупации Киевской области уже обнаружены, осмотрены и переданы в судебно-медицинские учреждения 1045 тел погибших мирных жителей.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире информационного телемарафона.

По его словам, 75% из этих гражданских лиц, согласно первичному осмотру, были расстреляны из автоматического оружия или снайперских винтовок. Другие пострадали от мин, "Градов" и артиллерийских обстрелов.

Небытов отметил, что в области работает около 300 следственно-оперативных групп, но окончательное количество погибших в Киевской области до сих пор не установлено. Не все еще люди вернулись домой. Кроме того, тела погибших и замученных людей до сих пор продолжают обнаруживать в погребах, подвалах и колодцах, поскольку оккупанты не давали хоронить убитых. Также находят места массовых захоронений, о которых не было известно.

"Буквально сейчас, когда я ехал по Бородянке на прямое включение, возле городской больницы есть два массовых захоронения, где работают следственно-оперативные группы. Первое захоронение – это 6 тел убитых людей, 4 мужчины и 2 женщины. Два человека не установлены. Второе – 16-летняя девушка, пытавшаяся выехать вместе с родителями, их расстреляли из автомата. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали сопротивления и не представляли никакой угрозы", – акцентировал Небитов.

Также он сообщил об установленных полицией фактах сотрудничества представителей местных властей и жителей с российскими оккупантами.

"Сейчас в Киевской области расследуется 20 уголовных производств по фактам коллаборационизма, из них 5 лицам сообщено о подозрении, по другим следственные действия еще продолжаются. Это новый состав преступления для полиции, но мы уверены, что те, кто сотрудничал с врагом и помогал устанавливать оккупационный режим, – все предатели обязательно будут привлечены к ответственности", – подчеркнул начальник ГУ Национальной полиции Киевской области.

Как сообщал ранее УНИАН, россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным, когда те признаются в зверствах в Украине. Зомбированная россиянка убеждает своего сына-оккупанта, что он убивает "не детей, а фашистов".

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