Оккупанты не будут просто так сдавать Херсон и готовятся к уличным боям.
Такое мнение высказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Херсоне остаются очень специфические войска русских – это десантники и морская пехота, которые подкреплены мобилизованными. И это говорит о том, что противник хочет устроить какие-то интересные вещи, не скажу Сталинград, скорее уличные бои, чтобы затянуть Украину в противостояние на длительное время и использовать свои специфические знания", - сказал Ягун.
Генерал заметил, что русские для того и зачищали Херсон от местного населения, чтобы не было информации об этих войсках. В то же время рашисты будут переодеваться в гражданскую одежду, чтобы заходить в тыл ВСУ и делать диверсии, считает Ягун.
"Часть наших бойцов, которые проходили обучение в Великобритании, учились на зачистку крупных городов и борьбу в крупных конгломератах, поэтому, я не исключаю, что именно эти подразделения и проведут зачистку нашего Херсона от вражеских бандоформирований, потому что войсками их трудно будет назвать", - отметил Ягун.
Ситуация на Херсонщине: главное
- Из Берислава враг эвакуировал офицеров.
- Эксперт отмечал, что русские частично отводят свои войска с Херсонщины в ночное время. В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты готовятся обороняться в Херсоне, а не бежать из города.
- Рашисты грабят регион, вывозят ценные вещи.
- По состоянию на 21 октября в Херсонской области освобождены 88 населенных пунктов.