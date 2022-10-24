Рашисты будут переодеваться в гражданскую одежду, чтобы заходить в тыл ВСУ и делать диверсии, прогнозирует Виктор Ягун.

Оккупанты не будут просто так сдавать Херсон и готовятся к уличным боям.

Такое мнение высказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Херсоне остаются очень специфические войска русских – это десантники и морская пехота, которые подкреплены мобилизованными. И это говорит о том, что противник хочет устроить какие-то интересные вещи, не скажу Сталинград, скорее уличные бои, чтобы затянуть Украину в противостояние на длительное время и использовать свои специфические знания", - сказал Ягун.

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Генерал заметил, что русские для того и зачищали Херсон от местного населения, чтобы не было информации об этих войсках. В то же время рашисты будут переодеваться в гражданскую одежду, чтобы заходить в тыл ВСУ и делать диверсии, считает Ягун.

"Часть наших бойцов, которые проходили обучение в Великобритании, учились на зачистку крупных городов и борьбу в крупных конгломератах, поэтому, я не исключаю, что именно эти подразделения и проведут зачистку нашего Херсона от вражеских бандоформирований, потому что войсками их трудно будет назвать", - отметил Ягун.

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