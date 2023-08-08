Силы обороны Украины также успешно отбили атаки захватнических войск в районе Авдеевки и в районах трех населенных пунктов на Купянском направлении.

Российские оккупанты пытались наступать в районах трех населенных пунктов на Бахмутском направлении, но их попытки были безуспешны.

Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.

"На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

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На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки, а на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар.

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что на этом направлении враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области, а артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам оккупантов подверглись шесть населенных пунктов, а на Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики вели безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Они нанесли авиационные удары в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов, а артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки, Томариного и Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам здесь также подверглись более 15 населенных пунктов.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 8 августа, в Генштабе отметили, что ВСУ уничтожили вертолет, артиллерию и две радиолокационные станции РФ

По словам эксперта, украинские военные продолжают наносить удары по логистике российских оккупационных войск. этими атаками защитники реализуют очень важный принцип ведения боевых действий, а именно – воплощают стратегию постоянного давления на врага.

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