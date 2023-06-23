Новые пять обещанных комплексов будут передавать по мере их выпуска предприятиями, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, почему Украине не дают больше американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Дело в том, что в Европе это тоже не очень распространенный комплекс, их довольно немного. Комплексы Patriot есть в Соединенных Штатах, но их там тоже не такое уж и большое количество", - отметил он.

При этом эксперт напомнил, что новые пять обещанных комплексов Patriot будут передавать по мере их выпуска предприятиями:

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"Я так понял, что запас комплексов PAC-3 в противоракетном исполнении, который может работать по баллистическим целям, очень в ограниченном количестве на сегодняшний день. Поэтому мы сейчас не наблюдаем у нас 10-15-20 комплексов".

Также Жданов напомнил, что Европа передала Украине комплекс SAMP/T, и отметил, что небо Европы закрыто единой системой противоракетной обороны:

"Первичные станции обнаружения стоят в странах Балтии, в Польше, в Румынии. Вот эти объекты закончили за год до массированного вторжения Российской Федерации. Выдергивать какой-то комплекс из этой системы никто не будет. Вы же понимаете, это снижает плотность, увеличивает вероятность преодоления этого ПРО, оно становится дырявым, а Россия угрожает всем ракетами. Поэтому нам достаются пока что крохи".

Запад затягивает войну в Украине - Жданов

Ранее Жданов заявил, что США дают возможность кремлевскому диктатору Владимиру Путину выставить на поле боя в Украине все, что он может.

"У США как у главного гегемона и главного координатора нашей войны, есть свой взгляд на эту войну. Задача состоит в том, чтобы Путин вытянул всю военную машину Российской Федерации на поле боя. А наша задача - ее перемолоть", - заявил эксперт, отвечая на вопрос, затягивает ли Запад войну в Украине.