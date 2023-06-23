Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, почему Украине не дают больше американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
"Дело в том, что в Европе это тоже не очень распространенный комплекс, их довольно немного. Комплексы Patriot есть в Соединенных Штатах, но их там тоже не такое уж и большое количество", - отметил он.
При этом эксперт напомнил, что новые пять обещанных комплексов Patriot будут передавать по мере их выпуска предприятиями:
"Я так понял, что запас комплексов PAC-3 в противоракетном исполнении, который может работать по баллистическим целям, очень в ограниченном количестве на сегодняшний день. Поэтому мы сейчас не наблюдаем у нас 10-15-20 комплексов".
Также Жданов напомнил, что Европа передала Украине комплекс SAMP/T, и отметил, что небо Европы закрыто единой системой противоракетной обороны:
"Первичные станции обнаружения стоят в странах Балтии, в Польше, в Румынии. Вот эти объекты закончили за год до массированного вторжения Российской Федерации. Выдергивать какой-то комплекс из этой системы никто не будет. Вы же понимаете, это снижает плотность, увеличивает вероятность преодоления этого ПРО, оно становится дырявым, а Россия угрожает всем ракетами. Поэтому нам достаются пока что крохи".
Запад затягивает войну в Украине - Жданов
Ранее Жданов заявил, что США дают возможность кремлевскому диктатору Владимиру Путину выставить на поле боя в Украине все, что он может.
"У США как у главного гегемона и главного координатора нашей войны, есть свой взгляд на эту войну. Задача состоит в том, чтобы Путин вытянул всю военную машину Российской Федерации на поле боя. А наша задача - ее перемолоть", - заявил эксперт, отвечая на вопрос, затягивает ли Запад войну в Украине.