Задача Украины - перемолось военную машину РФ, отметил эксперт.

США дают возможность кремлевскому диктатору Владимиру Путину выставить на поле боя в Украине все, что он может. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос, затягивает ли Запад войну в Украине.

"На мой взгляд, у западных стран, например, у США как у главного гегемона и главного координатора нашей войны, есть свой взгляд на эту войну. Задача состоит в том, чтобы Путин вытянул всю военную машину Российской Федерации на поле боя. А наша задача - ее перемолоть", - отметил он.

По его словам, к сожалению, ВСУ зависимы от поставок техники и вооружения, хотя интересы Украины и Запада совпадают.

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"Соединенные Штаты дают возможность Путину выставить на поле боя все, что он может. Наша задача - максимально разгромить эту группировку. По-другому они могли бы дать нам вооружение еще весной прошлого года. Все могло закончиться еще в том году… Ракеты (дальнобойные - УНИАН) и самолеты мы до сих пор не получили, хотя есть все решения, все преграды уже вроде как сняты".

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Как писал УНИАН, ранее Олег Жданов выражал уверенность, что у Украины сейчас есть все шансы до окончания 2023 года выйти на международно признанные границы 1991-го года. При этом он называл три варианта развития событий, которые он видит.

А военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан заявлял, что война в Украине закончится в 2024 году.

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