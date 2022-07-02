Войска РФ покидали остров в панике и могли оставить на нем секретную аппаратуру, отметил Михаил Жирохов.

Российские войска, которые покинули остров Змеиный, продолжают его обстреливать, чтобы уничтожить оставшуюся там свою военную технику и аппаратуру.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов 24 каналу.

"Там могут быть какие-то секретные блоки и аппаратура. Они (россияне) пытаются сделать так, чтобы аппаратура не попала в руки ВСУ и наших западных партнеров", – отметил он.

По его мнению, эти обстрелы свидетельствуют о том, что российские войска покидали остров в панике: "Они не смогли забрать с собой всю доступную аппаратуру".

Кроме того, эксперт отметил, что освобождение острова Змеиный от оккупантов снизило риск десантирования вражеских войск в Одесской области.

"Имеющимися силами и средствами без прикрытия от ударов с воздуха они на это не пойдут. Хотя у нас и говорят, что российские генералы бестолковые… Но если такого прикрытия нет, то подобные маневры (десантирование) даже не планируются, потому что там потери личного состава будут зашкаливать, и выполнить боевое задание будет невозможно".

Освобождение острова Змеиный: что известно

Напомним, украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров.

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, поскольку оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.

По словам военно-политического обозревателя Алексея Коваленко, на сегодня ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находится в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины.

В Генштабе заявили, что ВСУ намерены дислоцировать на острове свои силы.

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