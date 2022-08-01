Город регулярно страдает от российских ударов.

Украинский журналист и блогер Владимир Золкин, который регулярно общается с российскими военными преступниками, находящимися в плену, побывал в Николаеве и показал последствия вражеских обстрелов города.

Видео он опубликовал на своем канале в Youtube.

Золкин проехался по местам "прилетов" российских ракет и пообщался с местными жителями, убедившись, что оккупантов в городе никто не ждет. На видео показаны обстрелы зданий Николаевской ОГА, двух университетов, трех гостиниц, школ и множества жилых домов.

Золкин также показал, что на локациях, которые уничтожили россияне, не было военных подразделений и техники. Последствия обстрелов ликвидируют местные коммунальщики, разбирая завалы и расчищая дороги.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью российские ракеты прилетели в николаевскую больницу, разрушив ее травмпункт; диспансер и частные дома горожан.

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