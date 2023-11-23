Отметим, что воюет он еще с 2022 года, но только сейчас появилась точная информация, в какой именно бригаде.

Вадим Титушко, чья фамилия после истории с нападением на журналистов добавила в украинском языке новый термин "титушки", сейчас воюет против российских оккупантов в составе 72-й бригады "Черные запорожцы". Он служит в звании младшего сержанта и находится в должности командира отделения.

Об этом сообщил в Facebook военный и пластун Юрий Юзич.

"Десятилетие Революции Достоинства будет не полным, без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия добавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках. В это тяжело поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72 бригады "Черные запорожцы". С апреля 2022. Младший сержант, командир отделения. На фото - крайний справа во время очередного вручения наград... в то время, как многие "майдановцы" сидят по домам", - написал он.

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Отметим, что воюет он еще с 2022 года, но только сейчас появилась точная информация, в какой именно бригаде.

Вадим Титушко - чем он известен

Вадим Титушко, чья фамилия после истории с нападением на журналистов добавила в украинском языке новый термин "титушки". Он 18 мая 2013 года в Киеве участвовал в драках против оппозиции и напал на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя. "Титушками" с тех пор называют наемных провокаторов.

Уголовное дело в отношении Вадима Титушко был закрыт по решению Броварского городского суда Киевской области. Его адвокат Александр Тананакин рассказал, что дело закрыли из-за того, что прокурор направил в суд обвинительный акт с нарушением установленных для этого сроков, а это влечет за собой закрытие уголовного производства. Более того, Тананакин утверждает, что Титушко хочет подать в ЕСПЧ иск против Украины "с целью справедливой компенсации причиненного вреда за счет государства".

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