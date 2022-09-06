Адвокат утверждает, что теперь Титушко хочет подать в ЕСПЧ иск против Украины.

Уголовное дело в отношении Вадима Титушко было закрыто по решению Броварского городского суда Киевской области. Он в 2013 году напал на журналистов.

Об этом сообщает журналистка издания "Страна" Анастасия Товт на своей странице в Facebook.

Адвокат Вадима Титушко Александр Тананакин говорит, что дело закрыли из-за того, что прокурор направил в суд обвинительный акт с нарушением установленных для этого сроков, а это влечет за собой закрытие уголовного производства.

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Более того, Тананакин утверждает, что Титушко хочет подать в ЕСПЧ иск против Украины "с целью справедливой компенсации причиненного вреда за счет государства".

По его словам, Титушко служит в рядах ВСУ с начала полномасштабной войны.

"В марте-апреле очень много уголовных дел закрыли в обмен на службу в ВСУ. Арестович на недавнем эфире это подтвердил, но я и так знал - многие братушани с моего родного Виноградаря сейчас служат на таких условиях. Акция была для тех, кто не осужден, а только под следствием", - пишет в комментарии под постом журналистки Владислав Бовсуновский.

Смайликом, изображающим взрыв мозга, отреагировал на пост о Титушко секретарь НСЖУ Сергей Лямец.

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