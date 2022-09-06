Уголовное дело в отношении Вадима Титушко было закрыто по решению Броварского городского суда Киевской области. Он в 2013 году напал на журналистов.
Об этом сообщает журналистка издания "Страна" Анастасия Товт на своей странице в Facebook.
Адвокат Вадима Титушко Александр Тананакин говорит, что дело закрыли из-за того, что прокурор направил в суд обвинительный акт с нарушением установленных для этого сроков, а это влечет за собой закрытие уголовного производства.
Более того, Тананакин утверждает, что Титушко хочет подать в ЕСПЧ иск против Украины "с целью справедливой компенсации причиненного вреда за счет государства".
По его словам, Титушко служит в рядах ВСУ с начала полномасштабной войны.
"В марте-апреле очень много уголовных дел закрыли в обмен на службу в ВСУ. Арестович на недавнем эфире это подтвердил, но я и так знал - многие братушани с моего родного Виноградаря сейчас служат на таких условиях. Акция была для тех, кто не осужден, а только под следствием", - пишет в комментарии под постом журналистки Владислав Бовсуновский.
Смайликом, изображающим взрыв мозга, отреагировал на пост о Титушко секретарь НСЖУ Сергей Лямец.
Вадим Титушко: как фамилия молодчика "ушла в народ"
- От фамилии Вадима Титушко был образован термин "титушки", которыми стали называть спортсменов и других молодых людей, которые противостояли активистам во время уличных протестов на Майдане и после него.
- 18 мая 2013 года Титушко совершил нападение на журналистов в Киеве, за что получил три года лишения свободы, а позже наказание заменили на условное.
- В 2018-м году спортсмен был объявлен в розыск и подозревался в совершении ряда разбойных нападений в составе группы людей.
- В 2020 году сообщалось, что Титушко предстанет перед судом, ему грозило до 12 лет тюрьмы.