С начала вторжения РФ потеряла в Украине 2 306 офицеров, в том числе 854 элитных специалиста командного звена.

Журналистам удалось установить имена 29 217 российских военных, убитых в Украине. Из них 870 ликвидированы в ходе контрнаступления ВСУ.

Только за последний месяц журналисты Би-би-си установили имена 1800 ликвидированных оккупантов. При этом они предупредили, что названная ими цифра убитых при отражении контрнаступления ВСУ - самая минимальная оценка российских потерь. "В это число вошли те, у кого в некрологах указаны соответствующие обстоятельства смерти, или те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления. Реальное число потерь выше, чем установленные нами цифры", - уточнило издание.

Издание указало, что в первые недели контрнаступления ВСУ начался существенный рост потерь среди российских офицеров - особенно старшего звена и эта тенденция сохраняется. С начала контрнаступления оккупанты потеряли как минимум двух генералов, 10 полковников, 8 подполковников и 14 майоров. Издание уточнило, что в это число не входят 13 военных летчиков, убитых в конце июня во время военного мятежа наемников ЧВК "Вагнер" в России.

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Журналисты подчеркнули, что последний раз такие существенные потери старшие офицеры армии РФ несли только в самом начале широкомасштабного вторжения в Украину. "Растущие потери среди командиров указывают на то, что решение ответственных задач в российской армии по-прежнему требует "ручного управления" и личного присутствия старших офицеров на линии фронта", - объяснили журналисты.

Эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) отметили, что потеря большой части лейтенантов и капитанов ведет к серьезному нарушению тактической слаженности.

Кроме того, издание отметило, что хотя отряды заключенных в составе ЧВК "Вагнер" выведены с передовой еще в июне, другие заключенные все же воюют в Украине, но уже под эгидой минобороны РФ. Они задействованы в в боях в Донецкой и Запорожской областях. По словам родственников осужденных, набор на войну в колониях продолжался все лето.

"По сути их отправили на убой. У меня брата забрали из колонии 18 июня, а 25-го он уже погиб. И где же 15 дней учебки, которые им обещали?", - сказала журналистам издания родственница одного из убитых заключенных.

Всего же изданию удалось усатновить имена 5 553 убитых на войне осужденных, большинство из которых были в рядах ЧВК "Вагнер". За две недели кладбища "вагнеровцев" пополнились более чем сотней новых могил.

Отдельно журналисты указали, что с начала вторжения РФ потеряла в Украине 2 306 офицеров, в том числе 854 элитных специалиста командного звена.

Также издание детализировало, что каждый третий убитый в ходе отражения контрнаступления ВСУ был мобилизованным (280 из 870 установленных ликвидированных). Всего изданию известно о смерти 3 086 мобилизованных россиян. 60% из них убиты после 1 января.

Потери РФ в Украине

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 600 российских захватчиков и почти 90 единиц вражеской техники и вооружения. Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 248 тыс. 490 человек.

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